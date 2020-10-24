Сегодня скончался легкоатлет Сергей Пугач

Спортсмену и тренеру был 61 год.

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Сегодня, 24 октября, не стало великого челябинского легкоатлета Сергея Пугача. Спортсмену и тренеру был 61 год. О его смерти сообщили в пресс-службе МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике города Челябинска».

«Сергей Викторович был замечательным, сильным и грамотным тренером. За свою карьеру он воспитал немало чемпионов, мастеров своего дела. Сильный, строгий, но справедливый, всегда подтянутый и сосредоточенный, всей душой и сердцем отдававшийся лёгкой атлетике. Мы передаём свои соболезнования родным и близким Сергея Викторовича и скорбим вместе с ними»,— сообщили в учреждении.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Сергей Пугач начал заниматься лёгкой атлетикой с 11 лет. Он выступал на различных соревнованиях по многоборью, в 1983 году стал бронзовым призёром Кубка Европы. В этом же году был удостоен звания Мастера спорта международного класса. С 1993 по 1997 годы был тренером сборной Челябинской области по лёгкой атлетике. В последние годы преподавал на кафедре лёгкой атлетики в Уральском государственном университете физической культуры.