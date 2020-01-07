В Челябинске прошла главная областная Рождественская елка губернатора

Ее посетили Алексей Текслер и митрополит Григорий.

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Сегодня, 7 января, в челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоялась главная Рождественская елка губернатора Челябинской области. На ней собрались почти тысяча детей из разных районов города, а также из близлежащих городов.

Атмосферу праздника создавали хоровые коллективы, которые исполняли традиционные рождественские гимны и песни. Также было много интерактивных мероприятий: фотография на память в 3D-фотозоне, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по изготовлению поделок. Также традиционно работала «Рождественская почта». Каждый ребенок мог подписать и отправить открытку.

Мероприятие посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер со всей семьей и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

«Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Это по-настоящему светлые праздники, когда каждый из вас вне зависимости от возраста, дети и их родители, верят в рождественское чудо, ждем исполнения самых заветных желаний. И я верю, что ваши заветные желания обязательно исполняться, правда для этого нужно приложить определенные усилия: хорошо учиться, радовать своих родных, учителей, воспитателей и наставников. Сегодня я увидел много улыбок и хорошего настроения, поэтому желаю вам, чтобы это настроение сохранилось на весь год, чтобы вы и ваши семьи жили счастливо, чтобы вы жили в добре, уюте и большой любви», — рассказал Алексей Текслер.

В свою очередь, митрополит Григорий в своей речи призвал малышей помнить, для чего на землю пришел Христос.

«Рождество Христово вы получите подарки в память о том, как подарки были принесены Христу-младенцу волхвами. Но при этом вспомните, для чего на землю пришел Христос. А пришел он для того, чтобы помочь нам, и мы его помощь ощущаем, когда сами стараемся измениться, когда стремимся к тому, чтобы стать лучше и добрее. Помните и о том, что у вас есть родители, которые вас любят и желают вам только самого доброго. В этот праздник желаю всем сил, здоровья, успехов, растите добрыми, счастливыми людьми, и да хранит вас Христос!», — сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

После торжественных речей, зрители увидели представление, повествующее о рождении Иисуса Христа, а также спектакль «Русалочка».

Всего губернаторских елок 12, они пройдут во многих городах Южного Урала с 8 по 14 января.