Митрополит Григорий совершил Божественную литургию в ночь на Рождество

Она прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

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В ночь с 6 на 7 января челябинский Свято-Симеоновский кафедральный собор собрал очень много людей. Там состоялась Рождественская служба, прославление родившегося Богомладенца Христа.

К празднику главный собор челябинской епархии был особо благоукрашен. Прихожан радовали переливающиеся разноцветными огнями елочки, иконы на стенах обрамляли еловые ветви. Также по традиции был установлен вертеп, как напоминание о Вифлеемской пещере, в которой более двух тысяч лет назад родился Богомладенец Христос.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию, после которой он огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а затем обратился ко всем со словами поздравления с великим и спасительным праздником Рождества Христова.

«Бог, однажды придя на землю, присутствует здесь, и мы все, дорогие братья и сестры, имеем возможность сблизиться с Ним, почувствовать Его великую благость, излиянную на всех нас. В день Рождества Христова возблагодарим Бога за Его великую милость, за Его снисхождение, самоумоление, на которое Он пошел ради любви к каждому из нас», — сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Отметим, что на богослужении было радостно, светло и торжественно. А по окончании поздравления, митрополит Григорий преподал архипастырское благословение.