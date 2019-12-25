Елка главы прошла в новом Дворце культуры Кунашакского района

Здание было отреставрировано в рамках нацпроекта «Культура».

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Новогодние елки в Кунашакском районе в этом году проходят в обновленном Доме культуры. Здание требовало реконструкции уже давно, но необходимых средств на ремонт у района не было. Провести работы удалось благодаря финансированию в рамках национальной программы «Культура».

Всего на ремонт было направлено 16,5 миллионов. В здании укрепили конструкции, добавили колонны, сделали просторный холл и несколько новых помещений, обновили гардероб, санузел и мебель.

«От изменений остались самые позитивные впечатления. Сделано все с душой, креативно. Это не просто дом, а "храм" культуры. Дом культуры в селе — место притяжения, где собираются жители. Они занимаются творчеством, проводят время вместе. Он как раз будет таким местом, где людям будет комфортно», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Положительные изменения замечают и жители района, и гости, которые ранее бывали здесь.

«Я не в первый раз в этом Доме культуры. Приезжаю часто, встречаемся с жителями. С тем ДК, который был до реконструкции — не сравнить. Стало просторнее, появился большой холл, изменилась входная группа. Теперь здание выглядит, как полноценный ДК. Хорошо, что здесь вложена и душа главы, жителей», — прокомментировал депутат Законодательного собрания области Олег Голиков.

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов отметил, что для муниципалитета это очень важно и что администрация постарается, чтобы Дом культуры стал настоящим дворцом для детей.

Кроме нового Дома культуры, район ждут и другие изменения в 2020 году.

«Выделены деньги на 2020 год, было принято решение Алексеем Текслером, направить 150 миллионов на начало строительства школы на 500 мест, на строительство стадиона с искусственным покрытием, на строительство борцовского зала, лыжной базы, на газификацию, строительство дорог. По всем направлениям мы двигаемся вперед», — подчеркнул глава района Сибагатулла Аминов.

В грядущем году 10 новых ДК появятся в 8 муниципалитетах, еще 19 ДК будет отремонтировано. По программе «Культура малой Родины» 20-ти Домам культуры будет выделены средства на новое оборудование.