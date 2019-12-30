«Елка желаний»: первые лица региона исполняют детские мечты

Дети, писавшие письма Деду Морозу, продолжают получать подарки.

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Глава региона вручил новогодний подарок Владиславу Прокину. Парень занимается спортивным пятиборьем и хотел получить на Новый год форму для фехтования.

«Я буду стараться, чтобы добиться успехов в своем увлечении, спортом я занимаюсь с 6 лет», — говорит Влад.

Младшие брат и сестра 15-летнего Влада получили наборы сладких угощений, и сам губернатор не остался без презента. В ответ семья Прокиных подарила вязаные сувениры для семьи Текслер: шапку красногвардейца и кокошник снегурочки.

«Я не думал, что такой взрослый парень еще верит в Деда Мороза, но это очень приятно, что вера в чудо сохранена», — отметил губернатор.

Феей, исполняющей желания, стала сегодня и первый заместитель губернатора Ирина Гехт, она подарила велосипед 13-летней Рине Тимошенко.

«Я копила деньги на велосипед, но мне так хотелось его получить, что я решила написать письмо Деду Морозу», — рассказывает Рина.

Напомним, что акция «Елка желаний» стартовала 22 декабря, тогда в правительстве области чиновники сняли с дерева новогодние шары с детскими желаниями. К этой федеральной акции наш регион примкнул впервые, отметим, что «заказы» выполняются на личные средства госслужащих.