75 белоснежных голубей взмыли в небо над Челябинском

В Челябинске прошла акция «Звон Победы».

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Сегодня, 24 июня, в Челябинске прошла памятная акция «Звон Победы», в рамках которой состоялось несколько мероприятий. Одним из них стал выпуск белых голубей у мемориала Вечный огонь. Фоторепортаж в нашем материале.Волонтеры запустили в небо 75 белоснежных голубей. Голуби — это символ человеческих душ, символ тех жертв, которые наша страна понесла в Великой Отечественной Войне.В рамках акции прошли и другие мероприятия. В это же время на заводе ЧТЗ была включена система оповещения ГО и ЧС, челябинские троллейбусы и трамваи приостановили свое движение, а в Свято-Симеоновском кафедральном соборе прозвучал звон колоколов.Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Челябинске было отменено торжественное построение и другие масштабные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы. Тем не менее, регион почтил память героев, которые ковали Победу с 1941 по 1945 годы.