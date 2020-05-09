«Планировалось более 100 мероприятий»: Наталья Котова рассказала, как Челябинск готовился к 9 мая

Также мэр Челябинска поздравила горожан и ветеранов с праздником.

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Глава Челябинска Наталья Котова поздравила жителей города с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и рассказала, как город готовился в празднику.

По словам мэра, Челябинск готовился к празднику активно. Субботники в городе начали проводить на месяц раньше, чтобы к 9 мая город был приведён в порядок. Было запланировано огромное количество мероприятий. Но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса всё пришлось отложить на более поздний срок.

«Планировалось более 100 мероприятий в разных уголках города. Это и построение на Площади Революции, и движение военной техники, и праздничный концерт на главной площади. Во всех парках и скверах планировались народные гуляния. Провели восстановительные работы многих памятников и обелисков. То есть мы планировали масштабно провести 9 мая»,— рассказала Наталья Котова.

Что касается ветеранов, то уже с прошлого года проводилось большое количество мероприятий социальной поддержки. Выплачивались единовременные выплаты, улучшались жилищные условия ветеранов, проводилась ежегодная диспансеризация, оказывалась помощь в получении лекарств и многое другое.

Также Наталья Котова обратилась к горожанам, отметив, что 9 мая — это священная дата в истории нашей страны.

«9 мая — это день Славы, день Победы, день Доблести и Героизма. Практически каждая семья понесла какую-то утрату. Весь наш многонациональный народ принимал участие в освобождении страны. Поэтому я от всей души поздравляю дорогих ветеранов и участников войны, всех жителей города Челябинска с этим замечательным праздником»,— обратилась к горожанам мэр Челябинска.

Также она пожелала челябинцам мирного неба над головой, здоровья и счастья.