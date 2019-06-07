/ В Челябинске прошел первый этап отбора граффити-фестиваля «Ural Art Summer»

Мероприятие приурочено к саммитам ШОС и БРИКС.

В Челябинске прошел первый этап отбора эскизов фестиваля «Ural Art Summer». Общее количество работ, по словам организаторов, превышало 150 штук. Во второй этап конкурса прошли идеи десяти художник, два из которых представляют Челябинск. Это Дмитрий Прозоровский и Тимур Абдуллаев.

Прошел первый и самый важный этап отбора эскизов. Общее количество работ на фестивале было более 150. Оргкомитет фестиваля отобрал самые лучшие эскизы, которые будут реализованы этим летом в городе Челябинске на фестивале граффити-фестиваль «Ural Art Summer». — рассказали сайту «Первый областной организаторы мероприятия.

Напомним, что фестиваль граффити «Ural Art Summer» приурочен к саммитам ШОС и БРИКС. Мероприятие, по словам организаторов, направлено на популяризацию уличного искусства как средства донесения социально значимой информации и формирования комфортной городской среды.