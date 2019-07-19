На Южном Урале идут работы по оформлению фасадов

Посмотреть работы художников на фасадах зданий приехала Наталья Котова.

Накануне, 18 июля, в Челябинске врип главы города Наталья Котова приехала выслушать идеи по художественному оформлению фасадов. Одну из работ художников можно увидеть на стене дома 54 по Свердловскому проспекту. Там расположен ЗАГС, поэтому рисунок выбран не случайно: на фоне красочной уральской природы изображен самолет, вылетающий из сердца. Такая картина символизирует семью, которая только начинает полет в новую жизнь. По словам художников, минимальный срок сохранения качества рисунка 5 лет, а при тщательной подготовки поверхности увеличивается в два раза.

«У нас много интересных идей по оформлению, несколько из них мы уже реализовали. На Воровского, 34 теперь изображены две маленькие девочки, которые спасают котенка. По Свердловскому, 26 - тропические джунгли. Конечно, нанесение самого рисунка по времени не очень затратно, больше сил уходит на различные согласования», – рассказал Дмитрий Кольцо, один из директоров Graffiti Russia.

Наталья Котова пообещала всестороннюю поддержку граффитистам при проведении согласований.