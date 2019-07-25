На Южном Урале пройдет фестиваль кузнецов и народных ремесел

Принять участие может любой южноуралец.

В Саткинском районе Челябинской области пройдет традиционный фестиваль народных ремесел. Южноуральские мастера проведут мастер-классы по дереву, бересте, глине, плетению и другим видам народного творчества.

«Любой житель и гость района сможет стать активным участником фестиваля: поучаствовать в различных мастер-классах и конкурсах, познакомиться с местными традициями, получить новые впечатления, приобрести необычные сувениры», – объяснили в пресс-службе Министерства культуры по Челябинской области.

Насыщенная программа фестиваля включает в себя мастер-классы, выступление творческих коллективов, а также анимационные программы. Мероприятие пройдет по улице Солнечная, начало в 11 часов.