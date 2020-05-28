В Челябинске прокуратура проверила компанию, которая использовала печать с копией Государственного герба РФ

Организации придется выплатить штраф.

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В Челябинске организацию оштрафовали за то, что в качестве печати было использовано изображение, повторяющее Государственный герб Российской Федерации. Проверку проводила прокуратура Советского района.

«Проведена проверка по факту использования организацией печати с изображением двуглавого орла, схожим по внешнему виду до степени смешения с Государственным гербом Российской Федерации. Печать использовалась на постоянной основе в связи с осуществлением деятельности организации», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что по законодательству Государственный герб РФ может размещаться на печатях госорганов, но данная организация таковой не является. Прокуратурой было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов РФ». Организации необходимо будет выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, а также устранить печать и привлечь к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо.