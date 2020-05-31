Двух жителей Аши будут судить за укрывательство убийства

Южноуральцы согласились помочь замести следы товарищу-преступнику.

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Двое жителей Аши Челябинской области помогли своему товарищу замести следы тяжкого преступления. За это они предстанут перед судом. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что житель Аши в ночь на 29 декабря 2019 года в доме по улице Вавилова повздорил со своим знакомым и причинил тяжкий вред его здоровью. В результате местный житель скончался. Испугавшись, мужчина спрятал труп в чулане дома и искал удобный случай избавиться от него.

Случай представился уже в январе этого года. 51-летняя женщина и 26-летний мужчина находились в гостях у убийцы. В ходе распития спиртных напитков он рассказал им о содеянном, и они согласились помочь ему вывезти труп на свалку. Так, женщина помогла перетащить труп и одежду со следами крови в машину 26-летнего молодого человека, после чего они скинули труп в овраг с мусором.

«Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы и 26-летнего мужчины, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 УК РФ „заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления“. Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь «помощникам» грозит тюремное заключение на срок до двух лет.