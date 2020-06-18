Отоплением в Шаголе займутся после прокурорской проверки

Коммунальная инфраструктура военного городка должна перейти в муниципальную собственность.

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В Челябинску прокуратура провела проверку по факту подготоки поселка Шагол к грядущему отопительному сезону. Еще в феврале Гордума решила, что коммунальная инфраструктура военного городка, которая сейчас находится в собственности Минобороны РФ, должна быть передана в собственность муниципалитета.

«Данное решение, а также информация о возможности дальнейшего осуществления мероприятий, направленных на оформление передачи объектов в феврале направлены в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций и ФГКУ „Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений“ Минобороны РФ с целью дальнейшего оформления документов по передаче имущества», — сообщает пресс-центр прокуратуры области.

Другой работы по приему коммунальной инфраструктуры в собственность города, а также подготовке ее к новому отопительному сезону, не было сделано.

Жители поселка отмечают, что зачастую остаются без отопления и водоснабжения, в том числе и в холодное время года. На основании этого, прокурор города вынес представление в адрес мэра Челябинска об устранении нарушений закона. В ближайшее время коммунальную инфраструктуру необходимо включить в собственность города и провести подготовку к новому отопительному сезону, чтобы жители поселка могли бесперебойно получать тепло и воду.