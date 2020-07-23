В Челябинске проходит выездное совещание по ремонту общественных пространств и дворов

Его проводит заместитель заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

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Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, 23 июля 2020 года, проводит выездное совещание по ремонту дворов и общественных пространств. Все объекты приводят в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Совещание началось со двора домов 303/1 и 303/2 по проспекту Победы. На данный момент здесь положили асфальт, и уже в ближайшее время двор ждут большие изменения: в нем появятся малые архитектурные формы, где смогут отдохнуть взрослые, песочница и карусели для детей, а также спортплощадка.

«Следующая точка — прогулочная зона по проспекту Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова. Протяжённость 900 метров, 5000 квадратных метров тропиночной сети. Здесь установят скамейки для отдых и малые архитектурные формы. Почти все высаженные растения будут многолетними, также здесь появится живая изгородь и новые деревья», — сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, прогулочная зона будет оборудована пандусом, чтобы любой житель и гость города смог беспрепятственно передвигаться по ней.

Еще одной точкой стал сквер на пересечении Цвиллинга и Лазаретной, за который на портале «Активный житель 74» голосовали челябинцы. Сквер озеленят, высадят высокие деревья, а также оборудуют качелями, скамейками и детской площадкой.