«Беспрепятственная» тротуарная плитка будет повсеместно использоваться в Челябинске с 2021 года

Такое поручение дала чиновникам Наталья Котова.

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Совсем недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с главой Челябинска Натальей Котовой погулял по нескольким улицам города, чтобы оценить работы по благоустройству. И на месте строящегося сквера на пересечении улиц Лазаретной и Цвиллинга Алексей Текслер остался недоволен укладываемой тротуарной плиткой — она имела выраженную фаску. Поэтому он поручил подрядчику переделать работу и уложить плитку без фаски.

Наталья Котова сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания отметила, что подрядчик быстро переориентировался, нашел плитку без фаски и она уже уложена.

«Нужно ввести в стандарт благоустройства плитку без фаски. Чтобы жители города могли беспрепятственно кататься по этим пространствам. Такое поручение дал Алексей Текслер на 2021 год», — заявила Наталья Котова.

К слову, фаска на плитке приводит к образованию большого количества визуально очерченных стыков между элементами мощения. И это вызывает неудобства для пешеходов с детскими колясками, тем, кто любит передвигаться по городу на роликах или скейтбордах. И также, несомненно, вызывает проблемы у любительниц обуви на каблуке. Кроме того, в зоне фасок скапливается грязь, которую даже при надлежащей механизированной уборке крайне трудно удалить. Поэтому плитка без фаски действительно придется всем по душе.