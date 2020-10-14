Зеленые мамонты и носороги поселятся у Вечного огня в Магнитогорске

Несколько топиарных фигур уже украсили общественное пространство.

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В Магнитогорске начали работы по озеленению парка возле Вечного огня. Общественное пространство ждут масштабные изменения, первые из которых жители города могут заметить уже сейчас. В парке были установлены топиарные фигуры.

«Топиарные фигуры, которые уже успели порадовать многих магнитогорцев, — продолжение огромной работы, направленной на озеленение и благоустройство города», — прокомментировали ситуацию в администрации Магнитогорска.

В скором времени работы по озеленению места притяжения горожан продолжатся. Там будет высажено более 700 деревьев, а также более 600 кустарников.