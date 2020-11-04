Конкурс «Рождённая побеждать» проходит в Челябинске

В проекте участвуют девушки с ограниченными возможностями здоровья.

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В Челябинске проходит конкурс «Рождённая побеждать». В проекте участвуют женщины с ограниченными возможностями здоровья. Официальное открытие конкурса состоялось в начале ноября. Тогда же в Челябинск прибыли первые участницы, после этого для них началась подготовка к мероприятию.



«За плечами у каждой много испытаний, открытий и побед. Все девушки готовы поделиться жизненным опытом, найти новую себя и обрести подруг. А мы, создавая новые события, следим за физическим и эмоциональным самочувствием всех участников проекта, ведь этот конкурс самый необычный в истории города»,— рассказали сайту «Первый областной организаторы конкурса.

Сейчас участницы готовятся к конкурсу, репетируя номера и занимаясь хореографией. Также репетиционные образы для них создают мастера-стилисты, чтобы каждая девушка ещё раз определилась, как она хочет выглядеть на торжественном вечере.

«Фотосессии в дизайнерских платьях, съемки гимна проекта „Рожденная женщиной“. Каждая участница настолько уникальна, что привносит свое новое видение, отображая в пластике и театральном таланте. И снова репетиции номеров, фотосессии и съемки клипов»,— добавили организаторы.

Отметим, что конкурс красоты «Рождённая побеждать» проводится в Челябинской области с 2017 года. Его девиз — «Красота не имеет границ!». Организаторы подчёркивают, что конкурс дарит участницам возможности для проявления таланта и красоты вне зависимости от ограничений здоровья.