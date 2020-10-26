В Челябинске высадили еще 700 новых деревьев

Однако горожане до сих пор задают вопросы по поводу сноса старых насаждений.

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В Челябинске продолжают избавляться от старых сухих деревьев и высаживать новые крупномеры. О том, какие работы запланированы на эту неделю, а какие уже выполнены, рассказал во время аппаратного совещание заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Барыкин.

«В рамках озеленения города за неделю высажено около 700 крупномерных деревьев и трёх тысяч кустов. На этой неделе планируется осуществить компенсационную высадку крупномерных деревьев на площади Ярославского»,— сообщил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день в Челябинске высажено около 75% деревьев. Кроме того, подрядчики приступили к сносу и выкорчёвке старых деревьев на гостевых маршрутах. На их местах также будут высажены крупномеры.

Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз обратила внимание Александра Барыкина на то, что жителей города оставляют в неведении. Челябинцы продолжают задавать вопросы, увидев, как в городе валят деревья. Мэр поручила подчиненным активнее информировать жителей о компенсационных высадках.

«Мы с вами договаривались, где были снесены сухие деревья, эту информацию довести до жителей города. Мы с вами смотрели, на каких улицах сухие насаждения нужно сносить уже. Нужно довести эту информацию до жителей города. И в какой период мы заменим. Здесь нужно будет выдать общую информацию по всем насаждениям с разделением на группы»,— поручила Наталья Котова.

Таким образом чиновнику предстоит просмотреть все контракты и сообщить горожанам, где деревья уже снесены, а где только будут и в какие сроки будут высажены новые крупномеры.