ЧМК раздал 20 тысяч саженцев деревьев жителям Челябинска

Все желающие бесплатно получили сосны, голубые ели, дубы, клены и абрикосы.

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Челябинский металлургический комбинат (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») бесплатно раздал жителям города 20 тысяч саженцев. Предприятие дарит челябинцам молодые деревья уже третий год подряд.

Сотрудники комбината провели эту акцию совместно с экологической организацией «Зеленый город». Молодые деревья раздавали в оживленных точках южноуральской столицы: около Теплотехнического института, в районе Северо-восточного рынка и парка Тищенко. Все желающие горожане получили саженцы сосны, голубой ели, дуба, клена и уральского абрикоса.

«Мы уже третий год дарим саженцы всем желающим горожанам. Это молодые деревья 2-3 лет, они хорошо приживаются в наших климатических условиях. Жители могут высадить их во дворе своего дома или создать импровизированную аллею, которая будет радовать весь район», — рассказал директор по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Вместе с саженцами жителям подарили яркие экосумки, которыми можно пользоваться вместо пластиковых пакетов.

«Раздача молодых деревьев всегда пользуется большой популярностью, людей приходит очень много — несмотря на большое количество саженцев, кончаются они быстро», — отметила директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.