Челябинский металлургический комбинат (П
Сотрудники комбината провели эту акцию совместно с экологической организацией «Зеленый город». Молодые деревья раздавали в оживленных точках южноуральской столицы: около Теплотехнического института, в районе
«Мы уже третий год дарим саженцы всем желающим горожанам. Это молодые деревья 2-3 лет, они хорошо приживаются в наших климатических условиях. Жители могут высадить их во дворе своего дома или создать импровизированную аллею, которая будет радовать весь район», — рассказал директор по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.
Вместе с саженцами жителям подарили яркие экосумки, которыми можно пользоваться вместо пластиковых пакетов.
«Раздача молодых деревьев всегда пользуется большой популярностью, людей приходит очень много — несмотря на большое количество саженцев, кончаются они быстро», — отметила директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.