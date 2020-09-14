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Чебаркульская прокуратура проверила, как осуществляется перевозка школьников, проживающих в деревне Кугалы. Выяснилось, что учащихся не доставляют до учебного заведения и обратно.
Кроме того, они вынуждены самостоятельно переходить через железнодорожные пути. Таким образом, ученики Шахматовской СОШ лишены законной возможности добираться до школы бесплатно.
«Прокурор обратился в суд с требованием возложить на Управление образования администрации Чебаркульского муниципального района обязанность организовать бесплатную, отвечающую требованиям безопасности перевозку обучающихся», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Суд требования прокурора удовлетворил, нарушения должны быть устранены.