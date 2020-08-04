В период проливных дождей в Челябинске некоторые участки дорог могут затапливаться, потому что не справляется сеть ливневых канализаций.
Поэтому администрация города уведомила, что сегодня, 4 августа, в Челябинске будут проводиться плановые работы на сетях ливневок.
«В связи с этим на данных территориях возможно ограничение дорожного движения на непродолжительный период», — отметили в мэрии.
Обследование и ремонт сетей будут проводиться сегодня на улицах Куйбышева, Рождественского и Доватора, 29.
Промывку и очистку сетей ожидают на улице Машиностроителей.
Также состоится очистка, промывка участков вероятного затопления дождевой водой сетей ливневой канализации по всей подотчетной МБУ «ЭВИС» территории.
Помимо этого, пройдет объезд и проверка системы ливневой канализации на объектах ремонта по программе БКД — 2020: от улиц Хохрякова и Кулибина до улицы Мамина.
К слову, если вы заметили подтопление улично-дорожной сети из-за проливных дождей, то заявку можно оставить по телефону: 8-351-727-46-26.