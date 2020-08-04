Из-за работы на ливневках в Челябинске может быть ограничено движение транспорта

В мэрии рассказали, где будут проводиться ремонты.

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В период проливных дождей в Челябинске некоторые участки дорог могут затапливаться, потому что не справляется сеть ливневых канализаций.

Поэтому администрация города уведомила, что сегодня, 4 августа, в Челябинске будут проводиться плановые работы на сетях ливневок.

«В связи с этим на данных территориях возможно ограничение дорожного движения на непродолжительный период», — отметили в мэрии.

Обследование и ремонт сетей будут проводиться сегодня на улицах Куйбышева, Рождественского и Доватора, 29.

Промывку и очистку сетей ожидают на улице Машиностроителей.

Также состоится очистка, промывка участков вероятного затопления дождевой водой сетей ливневой канализации по всей подотчетной МБУ «ЭВИС» территории.

Помимо этого, пройдет объезд и проверка системы ливневой канализации на объектах ремонта по программе БКД — 2020: от улиц Хохрякова и Кулибина до улицы Мамина.

К слову, если вы заметили подтопление улично-дорожной сети из-за проливных дождей, то заявку можно оставить по телефону: 8-351-727-46-26.