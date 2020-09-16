Специалисты следят за работой ливневок в Челябинске

Заявки о подтоплениях принимают круглосуточно.

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В Челябинске за прошедшие сутки зафиксировали рекордное количество осадков. Декадная норма была превышена в 1,6 раза, из-за этого некоторые участки улично-дорожной сети были подтоплены. МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» следит за работой ливневой канализации, а также проводит мероприятия по предотвращению подтоплений.

«В настоящее время водоотведение через систему ливневой канализации на проезжей части происходит в пределах временной нормы: в течение одного часа после полного прекращения дождя. В МБУ „ЭВИС“ организовано круглосуточное дежурство бригад по водоотведению, подготовлен необходимый автотранспорт и средства откачки воды», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Для работы была мобилизована вся возможная спецтехника и насосные станции. Кроме того, проводится очистка дождеприемных решеток и труб. В местах, где ливневая канализация отсутствует, работают аварийно-восстановительные бригады.

Круглосуточная диспетчерская служба принимает заявки о случаях подтопления дорог. За сутки на нее поступило семь заявок, которые отработали специалисты. Если вы видите, что ливневая канализация не справляется с потоком воды, вы можете сообщить о проблеме по номеру телефона: 8(351)727-46-26.