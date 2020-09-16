В Бакале канализационные стоки выливались в ручей возле детского дома

Ситуацию взяла под контроль прокуратура Сатки.

Послушать 00:00

Канализационные стоки в Бакале вытекали на участок возле детского дома, откуда они попадали в ручей. По данному факту прокуратура Сатки провела проверку. В ее ходе было установлено, что участок канализации, расположенный в данной местности, никому не принадлежит.

«Участок коллектора от здания канализационной насосной станции „Интернат“ до коллектора по улице Партизанской города Бакала в собственности муниципального образования, иных органов, организаций и предприятий не находится, то есть является бесхозяйным. С апреля 2020 года и по настоящее время допускается выброс канализационных стоков на указанный рельеф местности, что приводит к загрязнению земельного участка, расположенного в непосредственной близости от ручья», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По факту проверки прокуратура вынесла представление об устранении нарушения. Однако участок канализации так и не был поставлен на учет. Ведомством было направлено заявление в суд, для того, чтобы обязать администрацию Бакальского городского поселения поставить на учет данный участок коллектора.