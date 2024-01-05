Мэрия Челябинска обвинила ЦКС в срыве вывоза мусора

По данным чиновников, регоператор нарушает обязательства уже 2-ю неделю

Администрация Челябинска обвинила Центр коммунального сервиса в срыве вывоза мусора, требует провести проверки и привлечь виновных к ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обращения по факту ненадлежащего исполнения регоператором своих контрактных обязательств по вывозу мусора направлены в пятницу, 5 января, в прокуратуру города и области, правительство региона, а также в Челябинское УФАС и полицию.

«С 24 декабря 2023 года ООО „ЦКС“ нарушаются условия соглашения, которые привели к срыву вывоза ТКО. Так, в Челябинске не исполняются условия договора на оказание услуг по обращению с отходами, не соблюдается график вывоза ТКО на территории города. Ежедневные обращения в ООО „ЦКС“ и министерство экологии не поспособствовали нормализации ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Челябинского кластера действует соглашение, заключенное министерством экологии Челябинской области с ООО «ЦКС», которым предусмотрена организация деятельности по обращению с ТКО. Администрация города Челябинска как орган местного самоуправления не обладает полномочиями по сбору и транспортировке ТКО. За содержание контейнерных площадок отвечают управляющие компании, осуществляющие обслуживание жилфонда.

Аналогичные обращения уже были направлены в прокуратуру Челябинска и Госжилинспекцию 31 декабря.

В мэрии добавили, что администрации районов оказывают содействие оператору путем привлечения дополнительного транспорта для вывоза и бригад для погрузки мусора, очистки контейнерных площадок, но «количество срывов вывоза мусора по-прежнему исчисляется сотнями».

Между тем, в Минэкологии со ссылкой на ЦКС сообщили, что утром 5 января на маршруты вышло 40 мусоровозов. Они продолжают обслуживать контейнерные площадки строго по графику. При этом если экипаж мусоровоза сталкивается с контейнерной площадкой, на которой из-за скопления мусора, завалов снега или помех в виде припаркованных машин отсутствует свободный доступ к бакам (то есть их физически невозможно выкатить к мусоровозу для опустошения), сотрудники компании-перевозчика фиксируют проблему на фото и едут на следующий адрес по маршруту. При этом информация о выявленных проблемных площадках оперативно передается региональному оператору, который либо направляет на проблемный адрес грейфер для очистки территории, либо сигнализирует о проблеме (неубранный снег, помеха на пути в виде оставленного транспорта) в управляющие компании и органы местного самоуправления.