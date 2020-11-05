«Добро пожаловать в сказку!»: в Челябинске презентовали проекты новогодних арт-пространств

Управление архитектуры города опубликовало карту будущих мест притяжения.

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Управление архитектуры Челябинска показало, какие именно места областной столицы украсят к новому году. Ведомство опубликовало специальную карту, на которой каждый житель города сможет ознакомиться с новыми украшениями.



Так, на Театральной площади появится арт-объект «Люстра», «Алое Поле» украсит ёлка из шаров. Световую композицию установят на набережной у сада камней, а большие «настольные лампы» осветят пешеходную дорожку у Публичной библиотеки. Помимо этого в различных точках города появятся гирлянды и новогодняя иллюминация.

«В прошлом году в Челябинске стояли светящиеся фигуры — их починил Комитет дорожного хозяйства, и они опять появятся на улицах города, но уже в других местах. Вдоль дорог снова повесят новогодние украшения. Комитет дорожного хозяйства уже готовится их монтировать»,— рассказали «Первому областному» представители управления архитектуры Челябинска.

Новогодние украшения, добавили в управлении, будут работать на протяжении всего года. Чтобы точно понять, где и какие объекты будут установлены, в ведомстве подготовили интерактивную карту. Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке.