В Челябинске продолжается обработка улиц специальным раствором

Водителей просят не мешать работе спецтехники.

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В Челябинске продолжается санитарная обработка. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, дезинфицирующим раствором обработают улицы:

проспект Победы; улица Комарова; улица Энгельса; улица Цвиллинга; улица Блюхера; улица Гагарина; улица Кирова; улица Шоссе металлургов; улица Черкасская; улица Богдана Хмельницкого; улица Сталеваров; улица 60 лет Октября; улица Машиностроителей; улица Кузнецова; улица Новороссийская; улица Героев Танкограда; улица Танкистов; улица Кулибина; улица Хохрякова; улица Мамина; улица Российская; улица Чайковского; улица Косарева; Краснопольский проспект; улица профессора Благих; улица Шагольская; улица Индивидуальная; улица 50 лет ВЛКСМ; улица Румянцева; улица Салютная.

Также в пресс-службе администрации города сообщили, что повторно обработают два маршрута. Это Свердловский проспект — проспект Ленина — Блюхера и Комсомольский проспект — Братьев Кашириных — Университетская набережная.

Горожан просят не мешать работе спецтехники, по возможности оставаться дома.