Семья преподавателей из Челябинска выпускает обучающие творчеству видеоролики

На такую идею подтолкнул как карантин, так и желание детей заниматься дальше.

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Карантин — не время скучать, а время развиваться, особенно детям. Так подумала семья преподавателей из детского творческого центра «Цветик-семицветик» в Челябинске и решила создать обучающие онлайн-видео по рисованию, лепке из пластилина и многому другому. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с Еленой Терской, преподавателем по живописи и рисунку и руководителем студии, и узнала, как проходит процесс подготовки видео и сколько зрителей уже оценили задумку творческой семьи.

«На дистанционное обучение нас натолкнул карантин. Все студии сейчас закрыты, все общаются и обучаются через интернет, и нам, и нашим ученикам очень хотелось продолжить обучение, поэтому возникла идея создавать обучающие видеоролики, в которых я показываю, как лепить разные фигурки из пластилина, как рисовать и многое другое. Хочется, чтобы и с детьми, и с их родителями была непрерывная связь»,— рассказывает Елена Терская.

По её словам, идея онлайн-обучения появилась уже давно, но то времени не хватало, то возможностей не было, да и острой необходимости тоже. Но карантин всё-таки помог выкроить время для воплощения давней затеи в жизнь. И теперь по видеоурокам занимаются не только ученики студии, но и другие дети, чему Елена несказанно рада.

«Карантин — очень сложно время, особенно для семьей с детьми. У нас с мужем Михаилом двое детей, и мы не по наслышке знаем, как тяжело их чем-то занять. И сейчас, когда мы выпускаем ролики и видим отклик, видим, как вместе с детьми занимаются и родители, как они благодарят нас за такие видео, то это лучшая награда за наши старания»,— добавляет Елена.

Ещё одна причина, по которой преподаватель начала записывать видеоролики — это её ученики, которые уже привыкли к ней, её голосу и подаче материала. И как только они видят Елену на экране, которая всё подробно рассказывает и показывает, у них сразу же появляется мотивация учиться дальше, что-то создавать, да и результат под руководством любимого преподавателя получается намного лучше.

Однако над созданием видео приходиться хорошенько поработать: если с педагогической точки зрения всё идёт замечательно, то с технической нередко возникают проблемы.

«Для нас это новый формат подачи материала, и не всегда всё получается хорошо. Пока всё, скажем так, на любительском уровне. Сначала снимали ролики у себя в студии, но потом перемещаться по городу не разрешили, и теперь снимаем дома. Вместе с мужем ставим свет, монтируем всякие приспособления, куда можно поставить фотоаппарат. Звук бывает не всегда хороший, поэтому и подушками обкладываемся, и покрывала вешаем. Бывает и переснимаем по несколько раз»,— продолжает Елена Терская.

Однако всё это мелочи по сравнению с результатами работ, которые присылают старательные ученики Елене в социальных сетях, и восторгами благодарных родителей.

Посмотреть видеоуроки можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе студии, а также на YouTube.