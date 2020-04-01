Двое южноуральцев победили коронавирус

Всего в регионе сейчас заражено 18 человек.

Послушать 00:00

Сегодня, 1 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе.

По последним данным, в области зарегистрировано шесть новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Таким образом, их число достигло 20 человек.

Условно подтверждённых на данный момент числится 5 человек. Но четыре из них — новые зафиксированные случаи. Их анализы отправили в новосибирский «Вектор».

Но два человека — из Миасса и Магнитогорска — выздоровели. На данный момент всего в данный момент в регионе заражены коронавирусом 18 человек. Губернатор подчеркнул, что болезнь у всех протекает в легкой форме.

«Фаза эпидемии в нашем регионе контролируемая. Мы хотели бы, чтобы она такой и осталась. Для этого важно, чтобы все граждане находились дома», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.