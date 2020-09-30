Челябинцы решат судьбу нового проекта Лыжной базы

Для этого горожане могут поучаствовать в специальном опросе.

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В Челябинске запланировали благоустроить Лыжную базу, расположенную в центре города. Поскольку многие челябинцы обращались в администрацию города с просьбой привести данную территорию в порядок, при разработке проекта будет учитываться мнение горожан.

«Мы хотим выяснить, как вы видите будущее благоустройство этой территории, какие есть локальные проблемы и перспективы. Чем больше будет ваших мнений, тем обширнее будет основа для нашего проекта», — сообщает Управление архитектуры города.

Управление создало специальную форму-опросник, где челябинцы смогут рассказать, что в текущем состоянии Лыжной базы их не устраивает, как часто они проводят там время и чем бы хотели там заниматься.

Оставить свое мнение можно по ссылке. Опрос будет активным до 9 октября 2020 года.