В Челябинске продлили время работы автобусного маршрута до Новосинеглазово

Транспорт от железнодорожного вокзала будет курсировать чаще и дольше

В Челябинске продлили работу автобусного маршрута № 14 «Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово». По данным подведомственного региональному Миндортрансу учреждения «Организатор перевозок Челябинской области», на маршруте выбрали нового перевозчика. Он увеличил количество автобусов и продлил их работу.

Уже сегодня, 7 сентября, на маршруте № 14 работают шесть автобусов вместо четырех. Это позволило сократить интервалы движения до 25 минут. Кроме того, продлилось время работы рейса — последний рейс с железнодорожного вокзала теперь будет отправляться в 22:10 ежедневно.

«Новый перевозчик ООО „Копейское маршрутное такси“ теперь обслуживает автобусные маршруты № 14 и № 52. Расписание автобусного маршрута № 52 „Областная больница — Исаково“ осталось прежним. Стоимость проезда для всех категорий граждан при этом не изменилась», — отметили в службе.

Также в ведомстве уточнили, что на маршруты вышли только новые автобусы 2022 года выпуска. Низкопольный транспорт доступен для маломобильных пассажиров, автобусы оборудованы валидаторами.

Напомним, в Челябинске в сентябре увеличили количество автобусов из-за потока студентов и учащихся школ. Ранее на маршрут № 47 вышло больше автобусов. Вообще в Челябинске в этом году закупили 259 низкопольных автобусов. Они стали частью обновления всего общественного транспорта в Челябинской агломерации.

А в конце августа в Копейске презентовали 24 новых автобуса.