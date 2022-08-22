В Челябинске количество автобусов на маршрутах общественного транспорта на этой неделе увеличат в среднем до 220—222 единиц, сообщил сегодня, 22 августа, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
По его словам, на прошлой неделе на улицы города выходило в среднем по 215 автобусов ежедневно, что на 7,5% больше, чем на неделе предыдущей.
«На этой неделе мы в среднем выйдем на 220—222 единицы. Будем мониторить отдаленные микрорайоны, поселки», — сообщил вице-мэр.
Андрей Ксензов отметил, что выход транспорта на маршруты отследят контролеры, которые будут дежурить на конечных остановках.
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