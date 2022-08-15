Количество автобусов на маршруте № 47 увеличат в Челябинске

Транспорт будет оборудован для маломобильных граждан

С понедельника, 15 августа, в Челябинске увеличится число автобусов, следующих по маршруту № 47 от Мехколонны до ЧМК, с одного до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«С 15 августа с одной до четырех единиц увеличивается число автобусов среднего класса на маршруте № 47, два из которых оборудованы для маломобильных пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Также в учреждении напомнили о том, что в этом году на маршруты № 23 и 28 вместо малых автобусов вышел транспорт среднего класса. В рамках следующего этапа реформы его количество увеличится.

Ранее на аппаратном совещании заявили о том, что к сентябрю автобусов на городских маршрутах станет больше.