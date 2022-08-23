В Копейске почти полностью обновили парк местного автопредприятия

Накануне 115-летия города копейчанам показали 24 новых автобуса

«Мы не просто обновили автопарк, автобусы приобретались для решения вполне конкретных транспортных задач. В течение всего прошлого года мы изучали пожелания жителей и анализировали каждый существующий в городе маршрут. В результате мы где-то увеличили выход транспорта, где-то уменьшили. С некоторых маршрутов сняли большие автобусы и заменили их средними, но зато они будут чаще ходить»,

— пояснил Михаил Тимофеев.

«Эта работа, безусловно, будет продолжена. К модернизации транспортной системы Копейска мы подходим комплексно. Помимо автобусов обновляются и остановочные комплексы. Это большая трехлетняя программа, по которой в этом году мы отремонтируем 27 остановочных комплексов»,

— добавил Андрей Фалейчик.