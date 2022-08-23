Сегодня, 23 августа, в Копейске местные власти продемонстрировали СМИ 24 новых автобуса, приобретенных при поддержке областного бюджета. Благодаря этой покупке удалось почти полностью обновить парк Копейского пассажирского автопредприятия (МУП «КПА»). Подробности — в материале корреспондента ИА «Первое областное».
До сегодняшнего дня лицом общественного транспорта Копейска были старые пазики и микроавтобусы IVECO. Теперь вместо них по городу курсируют новые комфортабельные «Вектор NEXT» в ливрее Челябинской транспортной агломерации. Автобусы экологичные (ездят на газе), оборудованы электронными табло и кондиционерами.
Большая часть автобусов относится к среднему классу вместимости. Визуально средние и малые мало чем отличаются друг от друга. Главная особенность автобусов среднего класса — широкая задняя дверь и удлиненная корма с заниженным полом. Эти автобусы умеют «приседать» и оснащены съемными пандусами для удобства маломобильных пассажиров.
По словам директора МУП «КПА» Михаила Тимофеева, цель обновления автопарка — повышение качества пассажирских перевозок.
«Мы не просто обновили автопарк, автобусы приобретались для решения вполне конкретных транспортных задач. В течение всего прошлого года мы изучали пожелания жителей и анализировали каждый существующий в городе маршрут. В результате мы где-то увеличили выход транспорта, где-то уменьшили. С некоторых маршрутов сняли большие автобусы и заменили их средними, но зато они будут чаще ходить», — пояснил Михаил Тимофеев.
Из 24 автобусов сегодня на линию вышли 17. Остальные приступят к работе после 15 сентября, когда начнутся перевозки по новому контракту.
Покупка автобусов обошлась в 178 млн рублей. Из них 150 млн рублей Копейск получил из бюджета Челябинской области. По словам главы города Андрея Фалейчика, эти автобусы — подарок жителям к 115-летию города. Он отметил, что благодаря поддержке региональных властей и лично губернатора Алексея Текслера автопарк МУП «КПА» сегодня фактически полностью обновлен в том объеме, в котором предприятие осуществляет перевозки.
«Эта работа, безусловно, будет продолжена. К модернизации транспортной системы Копейска мы подходим комплексно. Помимо автобусов обновляются и остановочные комплексы. Это большая трехлетняя программа, по которой в этом году мы отремонтируем 27 остановочных комплексов», — добавил Андрей Фалейчик.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что Челябинская область в период с 2022 по 2024 год сможет приобрести дополнительно 81 современный автобус на газомоторном топливе. Это стало возможным благодаря победе региона в конкурсе Минтранса РФ.
Также на днях власти Златоуста заключили контракт на поставку 17 автобусов на сумму 160 млн рублей из областных дотаций. Автобусы среднего класса МАЗ-206 доставят в Златоуст до 31 декабря этого года.
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