В Челябинске продают арбузы, которые опасно есть

Качество ягоды проверили представители «Народного контроля».

В Челябинске представители «Народного контроля» проверили арбузы, которые продают в торговых сетях и на одном из рынков города, на качество и безопасность. С помощью нитрат-тестера был зафиксирован уровень содержания нитратов в выставленных на прилавках ягодах.

Оказалось, что употреблять арбузы, которые предлагают купить челябинцам, небезопасно. Уровень содержания нитратов в них превысил норму в 4 — 6 раз.



«Безопасная норма употребления арбуза с таким содержанием нитратов для взрослого человека не превышает одной столовой ложки в сутки. Кормить детей такими арбузами категорически запрещено. Употребление нитратных солей чревато расстройством желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они существенно снижают артериальное давление. Для гипертоников и гипотоников это опасно резким скачком давления вплоть до обморока», — прокомментировал результаты проверки Координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Вадим Воробей.

Челябинцам посоветовали не покупать арбузы в июле, а дождаться августовского урожая. К тому времени они поспеют в Оренбургской и Астраханской областях. Плоды, которые привозят оттуда, как правило, соответствуют всем нормам.