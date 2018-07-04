Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.22 +0.08 73.7 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества

Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества

Нужно обращать внимание на корку и мякоть.
сегодня в 15:31
  |  Общество

На стихийных овощных рынках уже появились арбузы. Продавцы их нахваливают, утверждая, что они зрелые, сладкие, выращенные с любовью. Эксперты Роскачества говорят: слушая продавцов, не забывайте обращать внимание на внешний вид арбуза и мякоть.

Как должен выглядеть арбуз?

Хороший арбуз выглядит свежим, целым, чистым, с равномерным окрасом корки. Не должно быть побитостей, рубцов и трещин. Понятно, что при транспортировке арбуз может повредиться — но не больше 1/8 части от всего плода.

Какого цвета мякоть?

Мякоть арбуза — яркой окраски, сочная, зрелая, с семенами и без пустот. Именно такую характеристику дают эксперты.

Чем полезен арбуз?

В арбузе мало углеводов (в два раза меньше, чем в яблоках), но он гораздо слаще. Поэтому его считают уникальным диетическим продуктом. Кроме того, арбуз даже полезен при диете. Естественно, при умеренном употреблении. Арбуз помогает от отеков, препятствует развитию онкозаболеваний. А еще повышает настроение.

Добавим, что эксперты Роскачества организовали проверку ранних арбузов, уже продающихся по России. Будет известно, накачивают ли их нитратами, или это все миф. Также проверке подвергнутся арбузы, которые выложат на прилавки в августе.

Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине Нязепетровска
01.06.2018
Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине Нязепетровска
Общество
Названы самые полезные майские продукты
20.05.2018
Названы самые полезные майские продукты
Происшествия
Фура с продуктами опрокинулась на заснеженной трассе на Южном Урале
29.03.2018
Фура с продуктами опрокинулась на заснеженной трассе на Южном Урале
Общество
«Магнит» начнет доставлять продукты с помощью «Почты России»
16.02.2018
«Магнит» начнет доставлять продукты с помощью «Почты России»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Детский сад, как в Челябинске, появится в других городах России
сегодня в 16:44
Детский сад, как в Челябинске, появится в других городах России
Общество
Три молодых аргаяшца спасли пожилых супругов на ночном пожаре
сегодня в 16:01
Три молодых аргаяшца спасли пожилых супругов на ночном пожаре
Общество
Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения
сегодня в 15:56
Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения
Происшествия
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
  
сегодня в 15:36
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
Общество
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
сегодня в 15:31
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу
сегодня в 15:27
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу
Хоккей
«Трактор» назвал имя первого соперника в сезоне 2018/2019
сегодня в 15:21
«Трактор» назвал имя первого соперника в сезоне 2018/2019
Общество
Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео
  
сегодня в 14:28
Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6