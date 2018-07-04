/ Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества

Нужно обращать внимание на корку и мякоть.

На стихийных овощных рынках уже появились арбузы. Продавцы их нахваливают, утверждая, что они зрелые, сладкие, выращенные с любовью. Эксперты Роскачества говорят: слушая продавцов, не забывайте обращать внимание на внешний вид арбуза и мякоть.

Как должен выглядеть арбуз?

Хороший арбуз выглядит свежим, целым, чистым, с равномерным окрасом корки. Не должно быть побитостей, рубцов и трещин. Понятно, что при транспортировке арбуз может повредиться — но не больше 1/8 части от всего плода.

Какого цвета мякоть?

Мякоть арбуза — яркой окраски, сочная, зрелая, с семенами и без пустот. Именно такую характеристику дают эксперты.

Чем полезен арбуз?

В арбузе мало углеводов (в два раза меньше, чем в яблоках), но он гораздо слаще. Поэтому его считают уникальным диетическим продуктом. Кроме того, арбуз даже полезен при диете. Естественно, при умеренном употреблении. Арбуз помогает от отеков, препятствует развитию онкозаболеваний. А еще повышает настроение.

Добавим, что эксперты Роскачества организовали проверку ранних арбузов, уже продающихся по России. Будет известно, накачивают ли их нитратами, или это все миф. Также проверке подвергнутся арбузы, которые выложат на прилавки в августе.