Алексей Текслер поручил проконтролировать завершение работ по благоустройству

Главам муниципалитетов следует добиться 100% кассового исполнения контрактов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. На нем затронули тему реализации национальных проектов. Текущие контракты и работы должны быть завершены до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер ежедневно контролирует кассовое исполнение национальных проектов. В этом направлении в некоторых муниципалитетах есть недочеты. В качестве примера губернатор привел федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

На работы по благоустройству в Челябинской области направляли более 1,2 млрд рублей. Подрядчики обновляют 106 общественных и 96 дворовых территорий во всех 43 муниципалитетах. Работы выполнены практически полностью, однако кассовое исполнение проекта составляет только 81%. Губернатор поручил в кратчайшие сроки проконтролировать завершение благоустройства и обеспечить 100-процентное кассовое исполнение.

Глава региона также напомнил, что определять подрядчиков на 2024 год нужно уже сейчас. Тогда с началом сезона работы начнутся на объектах по всем национальным проектам. В следующем году завершить контракты необходимо до 1 сентября.