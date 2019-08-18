Челябинец стал Чемпионом мира по бильярдному спорту

Двадцатилетнему Семёну Зайцеву осталось совсем немного до звания ЗМС.

В начале августа в Кыргызстане состоялся Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Первым среди мужчин из 25 стран стал челябинец Семён Зайцев. Всего в соревнованиях приняли участие 86 человек. Как рассказал сам чемпион, все его соперники были на порядок старше, ему же всего 20, а «копилка» наград и титулов уже впечатляет размерами. Всего 15 очков осталось спортсмену, чтобы заработать звание Заслуженного мастера спорта.

«Семён уже давно двигался к этому результату. Я думаю, в этом есть даже логика, потому что он занимал и второе, и третье места. Было в командном зачете и первое место, за это он получили мастера спорта международного класса. Сейчас он подтвердил свое мастерство на фоне большой конкуренции, как среди россиян, так и на международном уровне. Это здорово, он молодец, что поднимает свой уровень игры и добивается таких результатов», — рассуждает Владимир Фетисов, президент Федерации бильярдного спорта Челябинской области.

В Федерации по заслугам отмечают прирожденный талант Семёна. Говорят, что такое встречается редко. Кий он впервые взял в руки в 7 лет. Занимался у разных тренеров, набирался опыта. В 2014 году после победы на Чемпионате России Семён пришел к тренеру Андрею Тутаркову, чтобы отточить технику.

«С Семёном мы много работаем в техническом аспекте, т. е. больше уделяем внимания технике, которая не позволяет ему допускать грубейшие ошибки. Семен действительно очень талантливый парень», — отметил Андрей Тутарков, старший тренер сборной Челябинской области по бильярду.

В одном из поединков перед финалом Семёну довелось сыграть с земляком из Челябинска. Как отметил новоиспеченный чемпион, это был один из сложнейших поединков. Итогом встречи стал счет 6:4 и прохождение в следующий этап. Сейчас Семён пока привыкает к новому званию и строит планы на будущее.

«Ну, если честно, я еще сам не понял, пока только доходить начинает. Это, конечно, высокий результат, надо этим гордиться. В финале играл я с Сеймуром Мамедовым, он из Азербайджана, по ходу встречи я вел три один, один раз ошибся, и он догнал меня, и последняя партия по времени была, сказали, кто выигрывает, тот чемпион», — скромно делится Семён.

В ближайшее время юный чемпион планирует начать готовиться к следующим турнирам и соревнованиям, а также настроен на получение нового звания: Заслуженного мастера спорта.