В Челябинске пожарный-блогер стал звездой соцсетей

Дмитрий Смекалов снимает видео с боевых выездов, монтирует и выкладывает ролики в ютуб

Сегодня, 30 апреля, пожарная охрана в России отмечает 375-летие. К этому событию подготовил яркий видеоролик командир отделения челябинской пожарной части № 101 Дмитрий Смекалов. 19-летний парень является единственным в городе пожарным-блогером: снимает видео тушения пожаров от первого лица, монтирует ролики и выкладывает их в соцсети. Мы посетили пожарную часть, чтобы пообщаться с молодым человеком, а еще посмотреть, как происходит боевое дежурство челябинских пожарных.

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Вдохновил челябинского пожарного снимать видео тушения пожаров коллега из Ростова-на-Дону Артем Чехович. Его можно назвать первопроходцем в России. Он не только популяризирует работу пожарного, но и старается делать свои видеоролики максимально полезными и познавательными как для своих коллег, так и других людей.

«На свои деньги я купил камеру, но она у меня долго не продержалась. Уже после первого боевого выезда она не выдержала высокой температуры. Пришлось покупать дорогостоящую камеру GoPRO. Эта покупка себя оправдала полностью. Камера меня не подводит, да и картинка получается хорошей», — рассказывает Дмитрий.

Молодой человек говорит, что снимает видео тушения пожаров не в развлекательных, а скорее в учебных целях. Он хочет, чтобы на его примере учились начинающие пожарные: видели то, как нужно действовать в той или иной ситуации. Однако начальство от такого увлечения сотрудника поначалу было не в восторге. А кому понравится, если он показывает внутреннюю «кухню» организации и то, как она работает?

«Во время тушения пожаров есть информация по радиосвязи, которую не всегда можно выкладывать. Запрещено также по этическим нормам снимать пострадавших людей, а также стратегически важные объекты. Поэтому сейчас прежде чем выкладывать ролик в соцсети, я делюсь им перед публикацией с отделом профилактики пожаров и работы с населением», — добавляет Дмитрий.

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По словам Дмитрия, в Челябинске пожарных-ютуберов больше нет. Был один его коллега, который раньше выкладывал свои ролики в соцсети, но быстро «потух». 19-летний парень избирательно подходит к своему контенту. То есть мелкие пожары не снимает. Старается учесть интересы своих подписчиков. Им, как показывает практика, интересно тушение пожара в доме или здании.

«Я люблю пожары. Понимаю, что это звучит странно. Но мне нравится приезжать на место и выполнять свою работу. Заходить в здание и оценивать обстановку, находить очаг возгорания, работать в команде с коллегами. В такие моменты адреналин повышается, сердце начинает учащенно стучать», — говорит Дмитрий Смекалов.

А еще он сожалеет, когда крупные пожары обходят его стороной. То есть приходятся не на его боевое дежурство. Скажем, совсем недавно в Челябинске горели павильоны на «Восточном рынке». Наш герой волосы на себе рвал и жалел, что эта трагедия прошла без его участия.

Огня он не боится. Хотя и были случаи, когда можно было запаниковать. Самый крупный пожар в его практике случился около двух месяцев назад. Надо было тушить заброшенное здание. Отделение, прибывшие на место пожара, обнаружило только один очаг возгорания. А их, как выяснится позже, было три. Причем, в разных крылах здания.

«Огонь очень быстро распространяется по пустому зданию. Я первым вошел в него. Захожу, а там уже дышать нечем. Было очень много дыма. Сразу же дали пожару вторую категорию сложности. Поворачиваю голову, а там языки пламени. Несколько часов тушили, кое-как справились. А потом я едва не попал под обрушение — потолок обвалился, причем в том самом месте, где я находился пару секунд назад. Повезло, но в нашем случае без фарта никуда. Сами понимаете, работа сложная и опасная», — говорит Дмитрий.

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В пожарном деле Дмитрий полтора года. Срок небольшой для того, чтобы собрать какие-то интересные и леденящие душу истории. Дмитрий Смекалов работает в ОГУ ППС ЧО (областное государственное учреждение противопожарная служба Челябинской области) в пожарной части № 101 в должности командира отделения. Здесь дружная команда, все ребята как близкие друзья. Находят возможности для общения и вне рабочего времени.

Хотя и график у них жесткий, расписан по минутам. Он включает в себя пожарно-тактические и теоретические занятия, общефизическую подготовку. Иногда сотрудники пожарной части выезжают в школы, детские сады, университеты — делятся своим опытом и рассказывают о правилах противопожарной безопасности.

«Мне с самыми маленькими ребятами нравится общаться. Они задают кучу вопросов, проявляют жгучий интерес к работе пожарного. И знаете, так приятно иногда, когда директор детсада потом звонит и говорит, что детки в восторге, просит приехать к ним в гости еще раз», — добавляет Дмитрий.

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В пожарном деле Дмитрий оказался случайно. Вообще-то он 13 лет профессионально занимался хоккеем. Но в спорте оставаться не собирался, планировал поступить в ЧВВАКУШ. Но как-то одноклассник позвал на учебу в МЧС. А потом начались первые выезды, первые боевые дежурства...





«Не люблю сидеть в кабинете, заниматься бумажной работой. Мне интересно постоянное движение, суета, физическая нагрузка. Да, и надо любить свою работу. Сюда люди приходят не зарабатывать, а получать удовлетворение и радость от того, что приносишь пользу обществу, спасаешь людей. Звучит банально, но люблю помогать людям», — добавляет Дмитрий.

P.S. А вот и тот самый видеоролик, который сделал Дмитрий Смекалов к 375-летию пожарной охраны в России. В нем есть фрагменты того, как сам молодой человек тушит пожары. Ну а мы поздравляем всех сотрудников пожарной охраны в Челябинской области с профессиональным праздником.





