Экстренное предупреждение объявили в Челябинской области из‑за высокой пожарной опасности

Важно строго соблюдать меры безопасности

В Челябинской области с 28 по 30 апреля будет действовать экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, устанавливается IV, предпоследний класс горимости леса в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так, 28 апреля в Челябинской области вновь будет аномально жарко. При этом синоптики обещают сильный ветер. Такая погода благоприятна для появления огня даже от небольшой искорки и его дальнейшего распространения. 29 и 30 апреля температура снизится, но сильный ветер сохранится.

Жителей Челябинской области призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, не жечь траву или мусор и не разжигать костры. В период действия пожароопасного сезона для нарушителей предусмотрены крупные штрафы. А в период действия особого противопожарного сезона суммы штрафов увеличиваются вдвое.