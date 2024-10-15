Челябинские видеоблогеры могут получить грант от VK

Средства помогут создать полезный контент

Авторы видеоконтента могут получить до 5 миллионов рублей на создание развлекательно-образовательного ролика. Поддержку окажет VK, запустившая грантовую программу. Заявки принимают с 15 октября до 5 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба компании. Цель проекта — помощь авторам запустить специальные проекты, которые пока что по разным причинам не реализованы.

Участниками отбора может стать любой пользователь «ВКонтакте» — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом регистрация должна быть шесть и более месяцев. Претенденту необходимо иметь открытое сообщество без большого количества коммерческого контента и с числом подписчиков более одной тысячи.

После получения гранта автору нужно будет создать развлекательно-образовательное видео. Оно должно быть горизонтальным и длительностью более 10 минут. Тема — от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии. В ролике не должно быть рекламой.

«Грантовую программу для поддержки видеоблогеров мы запустили впервые, ее общий объем превысит 100 миллионов рублей. Мы не выделяем какие-либо тематики, но больше шансов получить грант у тех, кто делает развлекательно-образовательный контент в формате how to. Внутренние исследования и фокус-группы показывают, что именно такие видео пользуются спросом у наших пользователей сегодня»,— говорит директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Количество получателей средств и объем поддержки каждого определит координационный совет. В его составе будут сотрудники VK, гендиректор Mash Максим Иксанов, дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер Влад А4, стилист и fashion-блогер Александр Рогов, видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов.