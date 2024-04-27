«Нужно всегда быть готовыми»: в Челябинске отметили 375-летие пожарной охраны России

Горожане посидели внутри спецтехники, а огнеборцев поздравили с юбилеем

Сегодня, 27 апреля, в Челябинске отметили 375-летие пожарной охраны России. И хотя праздник посвящен огнеборцам, его устроили для всех горожан. Жители специально приехали в парк Гагарина посмотреть на выставку раритетных и современных автомобилей и познакомиться с работой сотрудников МЧС. На площадке также прошел концерт, на котором пожарных с юбилейной датой поздравил глава региона Алексей Текслер.



В парке представили технику, на которой передвигались огнеборцы в конце XIX — начале XX века. Это были гужевые повозки, которые перевозили личный состав, бочку с водой.





Им на смену пришли механизированные автомобили с цистерной и выкидными рукавами. Сохранился и прототип современной пожарной автолестницы.





Горожанам показали современную пожарно-спасательную технику. В том числе машины с цистернами с водой, автолестницы и коленчатые подъемники.





Примечательно, что любой желающий мог изнутри рассмотреть представленные автомобили. Чем воспользовались дети. Сотрудники МЧС только и успевали помогать детворе забираться в кабину и рассказывать, для чего используется то или иное оборудование.





«Первый раз вижу пожарную технику. Мы с внуком специально приехали на выставку. Впечатлило то, что есть доступ ко всем машинам. Ребятишкам можно изнутри посмотреть, как все устроено», — поделилась с ИА «Первое областное» Анжела Горд.

Помимо машин горожанам показали летательные аппараты, с помощью которых можно определять местоположение потерявшихся людей.





А также оборудование, с помощью которого эксперты устанавливают причины пожара.





С юбилейной датой сотрудников регионального главка МЧС приехал поздравить губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





«Во все времена работа пожарного и спасателя была и остается делом отважных, мужественных, сильных людей. Никто не застрахован от чрезвычайной ситуации, поэтому очень важно, чтобы помощь была оперативной, профессиональной, слаженной. Я спокоен за своих земляков, когда на страже их благополучия и безопасности стоят наши пожарные и спасатели. Низкий вам поклон, дорогие друзья», — обратился к сотрудникам МЧС Алексей Текслер.





Пожарные действительно находятся наготове круглосуточно. В свой выходной они могут молниеносно собраться и отправиться на место ЧП — спасать людей. Зная, что это может стоить им жизни.

Филипп Кононенко решил стать пожарным по совету своего наставника — тренера по борьбе. Он признался, что опасные ситуации могут возникнуть буквально из ниоткуда, поэтому к ним нужно постоянно быть готовым. И в первую очередь надо соблюдать требования охраны труда.





«Пожарными становятся те, у кого есть желание быть полезным обществу. Кто не боится опасностей. Я выполняю гражданский долг», — сказал огнеборец.

Водитель пожарной машины Николай Голенко пошел по стопам старшего брата, который также служит в МЧС. Он также признался, что в работе надо быть ко всему готовым.

Примечательно, что пожарные общались сдержанно и лаконично, предпочитая слову — дело.

Добавим, регион на постоянной основе оказывает поддержку областному главку МЧС России. За последние годы в Челябинской области построили и полностью оснастили четыре здания пожарных депо: в поселке Западном, Златоусте, Чурилово и Коркино. Еще одно здание депо возведут в этом году в Кусе. В Карабаше его построили совместно с градообразующим предприятием. Таким образом, создана дополнительная противопожарная защита для 150 тысяч южноуральцев.

Во время праздничного концерта Алексей Текслер также вручил сертификаты на пожарную технику начальнику ГУ МЧС России по Челябинской области Юрию Буренко и начальнику Противопожарной службы региона Геннадию Ведерникову. Кроме того, губернатор отметил огнеборцев региональными наградами.