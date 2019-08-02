В Челябинске иностранцы прошли через партнерские роды

В южноуральском роддоме ежемесячно рождаются интернациональные дети.

Сайт «Первый областной» пообщался с двумя необычными семейными парами, которые на этой неделе стали родителями. Их уникальность в том, что мамы и папы родились в разных странах, но любовь объединила их в Челябинске.

Екатерина и Эмидио познакомились через общих друзей. Молодой человек приехал к другу на каникулы из США, где его ждала любовь с первого взгляда в лице Екатерины.

«Была зима и очень холодно, когда я ее встретил, она мне сразу очень понравилась. Я позвонил ей, она ответила! Потом мы пошли в ресторан, много общались, я влюбился»,— поделился Эмидио с «Первым областным».

По словам Екатерины, сначала они просто общались. Со временем общение привело к большой и чистой любви, результатом которой стала прекрасная малютка Полина. Родители признались, по поводу имени не спорили, оба сошлись во мнении, что оно будет русским. Счастливый отец не скрывал волнения, когда ждал выхода из роддома молодой жены и дочки.

«Я очень рад! Это моя первая дочь, я буду стараться быть хорошим отцом»,— признался новоиспеченный папа.

За два дня до этого в родильном отделении челябинской ГКБ №9 волновался другой мужчина. Дипак Муркохт уроженец Индийского штата Керал. Четыре года назад, он, как и Эмидио, влюбился в русскую девушка Татьяну, а полтора года назад перебрался в Челябинск.

Татьяна училась на переводчика, но после окончания института по профессии не работала, что стало причиной ослабления знаний английского. Девушка решила подтянуть язык самостоятельно и оставила заявку на одном из сайтов в интернете. На нее откликнулся Дипак. Молодые люди стали заниматься английским, занятия зародили между ними дружбу, а потом и нечто большее. Первая встреча их состоялась на Гоа, куда Татьяна поехала отдыхать.

«Он неожиданным образом встретил меня в аэропорту! Я, конечно, где-то в глубине души догадывалась, что он затевает, потому что он много расспрашивал: куда я лечу, на каком самолете. Но до конца уверена не была»,— вспоминает Татьяна.

По словам Дипака, у него не было сомнений по поводу поездки в другой штат для встречи с Татьяной.

«Я тогда уже был влюблен! И где же еще встретиться, если не на Гоа?!», — с улыбкой рассказывает мужчина.

Свадьбу сыграли в Индии. Татьяна признается, что далось это очень тяжело. Не только потому, что по законам чужой страны пришлось ждать решения суда и собирать большой пакет документов, но и потому, что обряд проводился по чужим традициям.

«Я очень волновалась, так как понимала, что обряд будет проходить на их языке, а не на английском. Я все время думала: как я пойму, куда мне встать, как мне повернуться. В этом плане мне очень помогла жена брата Дипака. Во время церемонии она украдкой мне подсказывала, что делать», — рассказывает Татьяна.

В конце июля у Татьяны и Дипака тоже родилась девочка. По поводу имени молодым родителям спорить не пришлось. Татьяна с детства мечтала о дочке Кире, а ее муж о Киаре, так как семья со временем все же собирается перебраться в Индию, решили остановиться на выборе отца. Тем более, что имена оказались так удачно созвучны.

Стоит отметить, что обе пары принимали участие в партнерских родах. Иностранные мужья поддерживали женщин в самый сложный и одновременно счастливый день в жизни их семей. Как отметили обе молодые мамы, их супруги сами изъявили желание находиться рядом с женами во время рождения дочерей.

Александр Андреенко, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ №9 города Челябинска, рассказал, что партнерские роды давно не редкость. По закону в них может принять участие каждая пара.

«Согласно 323 ФЗ ст. 51 каждая семейная пара имеет право на партнерские роды. На родах может присутствовать муж, другие члены семьи роженицы. Часто у нас приходят с такими просьбами, пустить свекровь, сестру, к сожалению, 323 законом это не предусмотрено. Четко прописано, что присутствовать может либо муж, либо родственники непосредственно женщины, которая рожает»,— разъяснил Александр Андреенко.

Рожать «в паре» можно в любом роддоме. На вопрос: «Почему выбирают именно ГКБ №9», Александр Андреенко ответил, что, возможно, все связано с расположением больницы и отношением персонала к пациенткам.

«Может быть, наш роддом выбирают потому, что здесь нет такого большого потока пациентов. И в отзывах многие пациенты пишут, что нравится в нашем роддоме индивидуальный подход к каждой женщине. Это первое. А второе: может быть, нравится расположение нашего роддома: на берегу озера Смолино, в окружении церквей, монастыря, парка, леса», — рассуждает врач.

Дети-инстранцы в больнице тоже не редкость. Каждый месяц здесь появляются на свет малыши самых разных национальностей.

Сайт «Первый областной» поздравляет молодых родителей с рождением дочерей и желает любви и благополучия их семьям.