Лучшие практики по здоровьесбережению обсудят в Челябинске

В медицинском университете состоится 14-ый профилактический форум.

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На базе Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске 4 октября состоится Южно-Уральский профилактический форум, который станет площадкой для обсуждения лучших практик в вопросах здоровьесберегающих технологий. Он пройдет в 14-ый раз и объединит представителей органов исполнительной власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, работников здравоохранения, специалистов предприятий.

В этот день все желающие любых возрастов смогут пройти обследование и пообщаться с врачами, посетив «Территорию здоровья», которая начнет свою работу в рамках форума.

«В специальных мобильных комплексах на улице для желающих будут работать: флюорограф, маммограф, пункт анонимного тестирования на ВИЧ. Также в холле ЮУГМУ развернется «передвижная поликлиника». Для детей в этот день будут работать педиатр, психолог, а также специальные аппараты для проверки дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Взрослые посетители смогут пообщаться с кардиологом, реабилитологом, психологом, эндокринологом, геронтологом и специалистом по ЛФК», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Одновременно на площадке «Территория здоровья» будет представлена зона Министерства социальных отношений Челябинской области. Здесь все желающие смогут посетить занятия по активному долголетию, в том числе мастер-классы по использованию смартфонов и упражнения по тренировке памяти.

«Территория здоровья» будет работать в пятницу, 4 октября с 11:00 до 18:00 в холле Южно-Уральского государственного медицинского университета.