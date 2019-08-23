Сезон сбора трав открыт в Челябинской области

Советы от опытной травницы, которые помогут сохранить полезные свойства растений.

Практически у каждой хозяйки припасены на кухне ароматные травы. Но широта их использования достаточно богата: они применяются в лечебных целях, а также для поддержания красоты.



Лето — это сезон сбора трав. А чтобы растения не потеряли своих лечебных свойств, собирать их лучше не ближе, чем за 10-15 километров от города. Там они, по словам травницы Татьяны Казанчеевой, копят полезные вещества, чтобы привнести в наш организм силы для выведения нов. В нашем регионе ядовитых трав фактически нет: только в районе Таганая. Есть условно ядовитые, но очень сложно сделать такую дозировку, чтобы они принесли вред.



Обычно собирается верхняя часть растения. После этого, уже дома, нужно разложить по пучкам, связать ниткой и разъединить веером. И затем развесить пучками на веревке для просушки в темном теплом месте. Лучше всего для этого подойдет чердак. Время просушки зависит от температуры: от трех дней до двух-трех недель. В среднем этот период длится неделю.



Оптимальный вариант хранения трав — отдельно в дышащих емкостях. Например, подойдут картонные коробки или открытые банки. Хранится растение около двух лет, а потом теряет свои свойства.



Чтобы успокоить мысли и быстро уснуть, можно использовать мяту. Травница Татьяна Казанчеева говорит, что достаточно выпить небольшое количество отвара. Также поможет отвар из шишки хмеля, если в течение 15 минут запарить ее на половину стакана.



«В наших лесах очень много хмеля, особенно, где влажно, он любит виться по веткам», — рассказала корреспондентам ОТВ травница.

Травы используются в основном с профилактической целью. Но некоторые лечат ими атеросклероз, болезни желудочно-кишечного тракта.



Доктор Кирилл Розовой рекомендует не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам. Иначе можно нанести организму вред. А покупая травы в магазинах и аптеках, советует быть внимательнее.



«Выбирая травы в пакетиках из магазина, нужно смотреть на производителя, состав и срок годности», — добавляет медик.

В аптечках челябинцев тоже можно найти сборы из трав. В основном, это ромашка и бергамот. Их жители города любят добавлять в чай для расслабления и улучшения сна.

