Практически у каждой хозяйки припасены на кухне ароматные травы. Но широта их использования достаточно богата: они применяются в лечебных целях, а также для поддержания красоты.
Лето — это сезон сбора трав. А чтобы растения не потеряли своих лечебных свойств, собирать их лучше не ближе, чем за 10-15 километров от города. Там они, по словам травницы Татьяны Казанчеевой, копят полезные вещества, чтобы привнести в наш организм силы для выведения нов. В нашем регионе ядовитых трав фактически нет: только в районе Таганая. Есть условно ядовитые, но очень сложно сделать такую дозировку, чтобы они принесли вред.
Обычно собирается верхняя часть растения. После этого, уже дома, нужно разложить по пучкам, связать ниткой и разъединить веером. И затем развесить пучками на веревке для просушки в темном теплом месте. Лучше всего для этого подойдет чердак. Время просушки зависит от температуры: от трех дней до двух-трех недель. В среднем этот период длится неделю.
Оптимальный вариант хранения трав — отдельно в дышащих емкостях. Например, подойдут картонные коробки или открытые банки. Хранится растение около двух лет, а потом теряет свои свойства.
Чтобы успокоить мысли и быстро уснуть, можно использовать мяту. Травница Татьяна Казанчеева говорит, что достаточно выпить небольшое количество отвара. Также поможет отвар из шишки хмеля, если в течение 15 минут запарить ее на половину стакана.
«В наших лесах очень много хмеля, особенно, где влажно, он любит виться по веткам», — рассказала корреспондентам ОТВ травница.
Травы используются в основном с профилактической целью. Но некоторые лечат ими атеросклероз, болезни желудочно-кишечного тракта.
Доктор Кирилл Розовой рекомендует не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам. Иначе можно нанести организму вред. А покупая травы в магазинах и аптеках, советует быть внимательнее.
«Выбирая травы в пакетиках из магазина, нужно смотреть на производителя, состав и срок годности», — добавляет медик.
В аптечках челябинцев тоже можно найти сборы из трав. В основном, это ромашка и бергамот. Их жители города любят добавлять в чай для расслабления и улучшения сна.
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