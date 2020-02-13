Это не чума: не нужно устраивать панику вокруг коронавируса

Министр здравоохранения региона спешит успокоить население.

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Многим россиянам, кроме применяемых мер профилактики, необходимо привести в равновесие психологическое состояние. Люди патологически стали бояться всего, что связано с Китаем. Даже покупки из интернет-магазинов многие стараются временно не совершать.

«У России достаточно большой опыт в лечении инфекционных заболеваний, озвученных рекомендаций профилактики и мер, которые применяются для предотвращения распространения коронавируса сейчас достаточно», — говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

То же самое касается и масочного ажиотажа, маска не является полной гарантией защиты от любого вируса, маска — это один из вариантов профилактики. Ее действие сохраняется только в течение двух часов, а после ее нужно сменить.

При появлении признаков простуды, необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.