В Челябинске появятся несколько новых общественных пространств

Об этом горожанам сообщили с помощью сервиса «Активный житель-74».

Жители Челябинска смогут решить, как будут выглядеть новые прогулочные пространства в городе.

На сервисе электронного голосования «Активный житель-74» были опубликованы два новых опроса. Горожанам предлагают поучаствовать в создании сквера имени Юрия Гагарина в Ленинском районе и пешеходной прогулочной зоны в Курчатовском.

У дома №41 по улице, названной в честь первого советского космонавта, уже ведется подготовка к будущему благоустройству. Тематика будущего сквера была определена названием самой улицы. Работы начнутся в этом августе.

«Предлагаем жителям высказать свое мнение и решить, нужно ли создание сквера в честь покорителя космоса, либо это будет просто еще одна зеленая зона», — заявил глава Ленинского района Александр Орел.

В то же время жители Курчатовского района смогут решить, где появится новая пешеходная зона. На выбор «активным жителям» предлагают участок на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы или на проспекте Победы от улицы Молодогвардейцев до Чичерина. В плане благоустройства запланированы детские зоны, скамейки, урны, цветы и кустарники. Также возможно появление велосипедных дорожек.

«Мы часто сталкиваемся с проблемой выбора покрытия для пешеходных зон. Кто-то хочет тротуарную плитку, кому-то по душе обычный асфальт. Асфальт ровнее и меньше страдает при зимней уборке, тротуарная плитка выглядит более эстетично. Пусть сами жители решат, какое покрытие должно быть», — сказал Глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Голосование продлится до 25 июля. На момент написания материала за создание сквера и памятника Гагарину проголосовал 231 человек. В то же время пользователи не могут решить какой из участков Курчатовского района лучше благоустроить, у каждого варианта примерно по 132 голоса. Также более 62 процентов жителей проголосовали за тротуарную плитку и 262 человека высказались за постройку велодорожек. Вы также можете принять участие в опросе. Для этого вам нужно пройти по этой ссылке и зайти во вкладку «Голосование».