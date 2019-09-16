На карте Челябинска отметили самые посещаемые места

Теперь туристы смогут найти достопримечательности без провожатого.

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На карте Челябинска теперь можно обнаружить отметки о самых посещаемых местах города. Посмотреть, куда жители города приходят чаще всего, можно в сервисе Яндекс. Карты. Локации, которые пользуются повышенной популярностью, теперь отмечены значками.

«Команда сервиса выбрала локации, насыщенные местами — кафе, магазинами, театрами, музеями и другими точками притяжения — с которыми пользователи чаще всего взаимодействуют в мобильном приложении и веб-версии Яндекс. Карт. Всего в Челябинске отметили более 1700 интересных мест», — сообщили сайту «Первый областной» в PR-службе геосервисов Яндекса.

Среди популярных мест в Челябинске отметили театры, музеи крупные магазины и прочие общественные места.