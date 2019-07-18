Алексей Текслер положительно оценил закон о квотировании выбросов

Третье слушание по нему прошло 17 июля.

Сегодня, 18 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал принятие Государственной Думой законопроекта о применении сводных расчетов и квотировании выбросов.



«Челябинск и Магнитогорск исторически сформировались как промышленные мегаполисы, но их жители заслуживают жить в благополучной атмосфере, дышать свежим воздухом, растить детей. Я уже говорил о своем принципиальном убеждении: к предприятиям, не соблюдающим экологические стандарты, толерантность будет нулевой. Не соблюдаешь правил – будем бороться. Создаем в регионе собственный экологический стандарт, и я лично буду требовать от промышленников ему соответствовать. Принятый закон существенно в этом поможет, но я убежден, что нужно применять и международные, еще более строгие стандарты», — заявил Алексей Текслер.

Стоит отметить, что глава региона уже неоднократно высказывался о необходимости изменений в экологической ситуации региона. В частности, помимо внедрения нового экологического стандарта, представители Челябинской области, в том числе и сам Алексей Текслер, помогли разработать и доработать законопроект, а также поспособствовали его принятию. Кроме того глава региона также обсуждал проекты по рекультивации свалок с министром экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Напомним, что благодаря закону о применении сводных расчетов и квотировании выбросов в 12 городах России пройдет эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов. Кроме Челябинска в список попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита.