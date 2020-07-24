В Челябинске появится сразу два новых сквера

Над общественными пространствами в Советском районе уже начали работать.

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Два новых сквера появится в Советском районе Челябинска. Работы уже ведутся на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга, а также возле дома № 92А по улице Свободы. Ранее оба этих места отталкивали жителей своим неухоженным видом, а в заброшенные строения облюбовали бездомные и наркоманы.

Возле вокзала обещают создать необычное пространство, заполненное тропинками, беседками, скамейками и качелями. Дорожки будут пролегать между холмами, которые застелят рулонными газонами, также вокруг будут высажены деревья.

«Предусмотрена посадка сразу крупномеров. То есть это ни в коем случае не саженцы высотой полтора — два метра, это будут взрослые сформированные деревья до пяти метров высотой. И будут еще крупные кустарники. Все их мы отсыпем мульчей, потому что в газоне они сидеть не должны», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ представитель компании подрядчика Алексей Глагольев.

Работа кипит и на пересечении Лазаретной и Цвиллинга. Заброшенную территорию разровняли, теперь здесь планируют установить качели, скамейки и детскую площадку.

«У нас постоянно была проблема из-за сложного рельефа местности. Тротуар был очень сложен в эксплуатации, был ненужный лестничный пролет, отсутствовали пандусы. Поэтому и пришлось провести гигантские объемы земляных работ», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ глава советского района Владислав Макаров.

На благоустройство сквера будет направлено 13 миллионов рублей. Работа ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках его реализации будет благоустроено 11 общественных пространств до 2024 года.