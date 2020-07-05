«Сухой» фонтан заработал в сквере возле ЮУрГУ

«Прохладный» уголок сразу же привлёк к себе внимание множества горожан.

Послушать 00:00

В челябинском сквере на улице Тернопольской, расположенном около ЮУрГУ, заработал «сухой» фонтан. Несколько видео с местной достопримечательностью выложил на своей странице в социальной сети Instagram глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Судя по видео, фонтан моментально привлёк к себе внимание множества горожан. И взрослые, и дети пришли не только посмотреть на него, но и охладиться в жаркий июльский день: прямо в обуви челябинцы пробегами между струями воды и звонко смеялись, когда прохладные капли попадали на кожу.

Подписчики чиновника оценили видео и оставили множество положительных комментариев.

«Вместе с качелями и сквером очень атмосферно»,— написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что с фонтаном место значительно ожило.

Вероятно, с началом учебного года место будет привлекать к себе не только отдыхающих, но и студентов ЮУрГУ.

Напомним, недавно в Челябинске заработал первый пешеходный фонтан в парке имени Валентины Терешковой. Жители города уже успели оценить его и поделились с корреспондентом медиахолдинга ОТВ своими впечатлениями. Подробнее о фонтане и о том, что ещё можно увидеть в парке, читайте здесь.